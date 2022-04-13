Закон о молодёжной политике дополнят поправкой о защите от влияния Запада

Госдума завершила публичный сбор предложений для обновления закона о молодёжной политике. В нормативный акт внесут поправки о защите молодёжи от чрезмерного влияния Запада, укреплении традиционных ценностей и дополнительной поддержке от государства, рассказал РИА Новости глава молодежного комитета Артём Метелев.

В общей сложности было подготовлено свыше 400 инициатив. Более половины из них поданы гражданами. Ещё часть предложений направили в думу участники платформы «Россия — страна возможностей».

В числе наиболее интересных инициатив Метелев назвал уменьшение влияния Запада на русскую культуру, укрепление традиционных семейных ценностей, создание отдельной категории многодетных семей с новыми формами их поддержки, упрощение получения помощи от государства, повышение информированности молодёжи обо всех возможностях.

До конца апреля планируется получить экспертный анализ инициатив, а в начале мая депутаты приступят к их рассмотрению. Предполагается, что концепция законопроекта с поправками будет оформлена ко Дню молодёжи — 27 июня.

Ранее сообщалось, что отечественные компании, которые в течение 2022 года будут брать на работу соискателей в возрасте до 30 лет, получат от государства поддержку в рамках программы субсидирования найма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.