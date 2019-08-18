https://static.news.ru/photo/2a703f1c-c1b2-11e9-b6f8-fa163e074e61_660.jpg Борис Стомахин Фото: Борис Стомахин/facebook

Публицист Борис Стомахин, осуждённый за «оправдание терроризма» и отбывающий срок в одной из колоний Саратовской области, начал голодовку из-за того, что его водворили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщила правозащитница Наталия Горильская.

Стомахин написал заявление о начале голодовки на имя руководства исправительного учреждения, в котором его содержат. Копию документа Горильская опубликовала в Facebook .

По словам правозащитницы, Бориса Стомахина отправили в ШИЗО на неделю вопреки возражениям тюремного врача, поскольку у заключённого наблюдалось повышенное артериальное давление.

В ШИЗО публициста отправили якобы за допущенные им «нарушения режима». Защитники Стомахина отмечают, что он неоднократно подвергался взысканиям из-за того, что является «политическим заключённым».

Впервые Стомахина осудили на пять лет колонии за «призывы к экстремистской деятельности» и «возбуждение ненависти или вражды» в 2006 году. В 2011 году он вышел на свободу, но через год был вновь задержан по тем же статьям, а также за «оправдание терроризма».

Второй раз Стомахина приговорили к шести с половиной годам колонии. В 2014 году, когда он находился в СИЗО, следствие установило, что он якобы написал текст, где высказал свои соображения относительно терактов, произошедших в Волгограде 29 и 30 декабря 2013 года. В результате он стал фигурантом очередного уголовного дела об «оправдании терроризма». В 2015 году, с учётом предыдущих приговоров Стомахину дали семь лет колонии. Срок его заключения должен закончиться 20 сентября.

Из-за приговора по первому делу Борис Стомахин обратился в ЕСПЧ, который присудил публицисту компенсацию €12,5 тысячи.

Как писал News.ru, в марте проходящий обвиняемым по делу об «оправдании терроризма» правозащитник из Омска Виктор Корб переехал на Украину. Дело на него завели в мае 2018 года из-за публикации последнего слова Бориса Стомахина на суде.