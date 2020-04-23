Заключённые рассказали историю Колобка по-новому и «посадили» его на 20 лет

https://static.news.ru/photo/adfb71aa-8618-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: УФСИН России по Курганской области

Заключённые лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-3) в Курганской области сняли мультфильм о приключениях Колобка. По сюжету он попал за решётку на 20 лет.

История начинается с того, что Колобок ссорится со своими близкими и, будучи расстроенным этим, поддаётся уговорам «друзей» попробовать запретное вещество. Так начался его путь «по наклонной», на котором он встречал различных персонажей с алкоголем и наркотиками. В итоге Колобок «докатился до преступления» и оказался в местах лишения свободы.

Всех персонажей мультфильма создатели вылепили из пластилина. В качестве декораций они использовали цветную бумагу. Лента была показана по кабельному телевидению ЛИУ.

Психолог Наталья Москвина, работающая с алко- и наркозависимыми осуждёнными, отметила, что в процессе работы над мультфильмом заключённые совершили для себя ряд открытий, касающихся ответственности и чувства вины за совершённое преступление, сообщает телеканал «360».

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