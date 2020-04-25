Захарова назвала скончавшегося журналиста Кьезу удивительным человеком

https://static.news.ru/photo/1146f08c-87b2-11ea-8579-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила соболезнования по случаю смерти итальянского журналиста и политолога Джульетто Кьезы.

На своей странице в Facebook Захарова напомнила об «интереснейших беседах», которые она вела с журналистом. Представитель МИД также заявила, что Кьеза — «удивительный, неординарный человек».

Как писал NEWS.ru, Джульетто Кьеза скончался в ночь с 25 на 26 апреля на 80-м году жизни. Факт смерти подтвердила жена Кьезы Фьямметта Кукурния. По предварительной версии, журналист умер в результате инфаркта. При жизни Кьеза работал в том числе и в итальянских изданиях в России.