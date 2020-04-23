Захарова узнала об эротических фантазиях Венедиктова

https://static.news.ru/photo/0c7ac47c-8611-11ea-98a4-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 фактически «самоизолировался» на работе. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В таком же режиме работают и другие сотрудники внешнеполитического ведомства, уточнила она.

Мы ездим домой, конечно. Но у нас [режим] — дом-работа, — сказала Захарова перед эфиром на радио «Эхо Москвы».

Диалог у неё произошёл с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым в ходе трансляции в YouTube, которая началась чуть раньше официального интервью.

Венедиктов поинтересовался, где именно находится Захарова и не начала ли она давать интервью из собственной ванной. Та назвала интерес журналиста эротическими фантазиями.

Из фантазий у нас остались только эротические, — парировал Венедиктов.

Позже, уже в рамках интервью на радио, представитель МИД уточнила, что весь коллектив, если не дома, рабочее время проводит на Смоленской площади, а любые контакты происходят в онлайн-режиме.

По её словам, проходят не только телефонные разговоры и переговоры на уровне министра, но и многосторонние переговоры. На следующей неделе предполагается ещё несколько подобных переговоров, уточнила Захарова.

Ранее, как писал NEWS.ru, она попросила не искать политического подтекста в отказе российского посольства в Праге указывать в официальном адресе площадь, названную в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.