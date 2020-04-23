Захарова узнала об эротических фантазиях Венедиктова

Министр иностранных дел Сергей Лавров из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 фактически «самоизолировался» на работе. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
В таком же режиме работают и другие сотрудники внешнеполитического ведомства, уточнила она.
Мы ездим домой, конечно. Но у нас [режим] — дом-работа, — сказала Захарова перед эфиром на радио «Эхо Москвы».
Диалог у неё
Венедиктов поинтересовался, где именно находится Захарова и не начала ли она давать интервью из собственной ванной. Та назвала интерес журналиста эротическими фантазиями.
Из фантазий у нас остались только эротические, — парировал Венедиктов.
Позже, уже в рамках интервью на радио, представитель МИД уточнила, что весь коллектив, если не дома, рабочее время проводит на Смоленской площади, а любые контакты происходят в онлайн-режиме.
По её словам, проходят не только телефонные разговоры и переговоры на уровне министра, но и многосторонние переговоры. На следующей неделе предполагается ещё несколько подобных переговоров, уточнила Захарова.
Ранее, как писал NEWS.ru, она попросила не искать политического подтекста в отказе российского посольства в Праге указывать в официальном адресе площадь, названную в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.
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