Захарова рассказала об угрозе, которой почти невозможно противостоять

https://static.news.ru/photo/8e055708-c05b-11ea-86d0-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новую глобальную перестройку предсказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что самые большие изменения ожидают сферу соцсетей, а фейки назвала угрозой, которой очень трудно противодействовать.

Об этом спикер российского внешнеполитического ведомства заявила во время конференции «Мир глазами СМИ в 2020 году» в онлайн-формате.

Захарова обратила внимание на то, что сейчас есть огромное количество механизмов, которые позволяют создавать и тиражировать ложную информацию. При этом способов противостоять фейкам почти нет, это почти «невозможно».

Дипломат, говоря о социальных сетях пояснила, что процесс изменений начался гораздо раньше, но тогда он был просто «прелюдией». По прогнозам Захаровой скоро на соцсети будет оказано гораздо более серьёзное давление и из-за этого они начнут серьёзно меняться.

Видим уже капитальное начало перестройки, модерации, законодательного оформления социальных сетей, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

В России стараются бороться с фейковой информацией, наплыв которой особенно был ощутим во время голосования по поправкам в Конституцию, завершившеся1 июля. После этого мастерская управления "Сенеж" запустила программу по обучению распознавания фейков. В рамках неё будут рассказывать о критериях оценки правдивости информации и о способах выявления ложных новостей.

Кроме того, слушателей научат приёмам, которые позволят рационально воспринимать получаемую информацию.Обучение будет заочным. Онлайн-курс получил название «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации».

Как писал NEWS.ru, ранее парламентарии выявилитысячи фальсификаций во время плебисцита по Конституции.