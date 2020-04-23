Захарова назвала заявления о «российских кибератаках» лживыми вбросами

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Губернатор Подмосковья Воробьёв считает, что ситуация с коронавирусом в регионе может ухудшиться в мае и призвал тщательнее соблюдать режим самоизоляции.

Мы видим, что процедура самоизоляции начала давать первые результаты, это факт. <...> И наша задача — понять, что в следующем месяце нас ждёт, может быть, ещё более сложный период, —...