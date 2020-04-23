Захарова назвала заявления о «российских кибератаках» лживыми вбросами

https://static.news.ru/photo/ab76fcae-8575-11ea-af4c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала сообщения чешских СМИ о якобы российских кибератаках на сектор энергетики и объекты здравоохранения.
По её мнению, такие беспочвенные заявления — это лживые вбросы.
На территории Чехии разворачивается несколько информационных кампаний, они имеют яркую антироссийскую направленность и наносят существенный удар по двусторонним отношениям, — цитирует её слова РИА Новости.
Захарова также добавила, что МИД рассматривает эти лживые вбросы «как очередной этап развёрнутой на Западе нечистоплотной работы по шельмованию России».
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители посольства РФ в Праге опровергли сообщения о кибератаках со стороны России на медицинские учреждения Чехии.