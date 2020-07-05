Захарова узнала, что о ней думает дочь

https://static.news.ru/photo/f08909b8-beb9-11ea-81b8-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о диалоге, который состоялся у неё с дочерью Марьяной. Работница дипломатического ведомства иронично отметила, что впервые узнала истинное мнение ребёнка о матери.

При этом разговор по своей сути оказался обычным, бытовым. Девочка, которой 30 июня исполнилось 10 лет, пыталась предупредить маму о том, что на неё село насекомое.

Марьяна: «Мама, на тебе комар. Левее. Там, где мозги». Если бы не комары, я бы так и не узнала, что обо мне дочь думает, — написала Захарова в Facebook.

Дочь Захаровой родилась в 2010 году. Несмотря на юный возраст, она изучает сразу два языка — английский и китайский. Одновременно с этим интересуется культурой Востока.

Марьяна — единственный ребёнок в семье. Она родилась в браке с инженером и предпринимателем Андреем Макаровым. Захарова вышла за него замуж в ноябре 2005 года в Нью-Йорке, где работала в тот период.

Ранее, как писал NEWS.ru, хоккеист Игорь Макаров опубликовал фотографию, на которой запечатлён трогательный поцелуй с годовалой дочерью после двухнедельной разлуки.