Загитова стала самой сексуальной фигуристкой в мире The Sun US назвал Загитову самой сексуальной фигуристкой в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова признана самой сексуальной фигуристкой по версии американского журнала The Sun US. Издание анализировало реакцию пользователей Сети на фото спортсменки из соцсетей.

Особенного внимания удостоилась фотография из поездки в Дубай, где Загитова позирует в бикини. Англоязычные поклонники назвали фигуристку «захватывающе красивой», а ее внешность оценили на 10/10.

The Sun US пишет, что преданные поклонники фигуристки следят не только за ее успехами в спорте, но и наблюдают за активностью Загитовой в соцсетях, где она регулярно делится с аудиторией новыми фото с отдыха.

Ранее жители итальянской деревни увидели певца Филиппа Киркорова в короне. В Италию российский певец прибыл для участия в летнем шоу Dolce & Gabbana. Туда пригласили многих известных звезд мирового шоу-бизнеса, включая и Киркорова, который в это время находился в отпуске в Европе.

Кроме того, 56-летний певец кардинально сменил образ: коротко остриг волосы и, как заметили поклонники, «заметно помолодел». Одной из первых на преображение певца отреагировала Лариса Гузеева. Актриса отметила, что Филипп обладает правильной формой черепа и отсутствие волос ему очень идет. Ее точку зрения поддержали многие коллеги.