Задержанного с собакой певца Максима Леонидова отпустили из полиции

https://static.news.ru/photo/dcec7b22-86f8-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Максим Леонидов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Лидера группы «Секрет» Максима Леонидова отпустили из петербургского отделения полиции, куда он был доставлен после того, как нарушил временный запрет на посещение парков. По словам музыканта, он был задержан после того, как подошёл поинтересоваться, почему задерживают других людей.

В итоге полицейские усадили в машину всех троих Леонидова, его супругу и собаку, передаёт 78.ru. В отделении был составлен протокол об административном правонарушении. Штрафовать певца и его жену или ограничиться устным предупреждением, будет решать суд.

В протоколе написано, что я виноват, что гулял с собакой в парке, а там гулять нельзя, потому что он закрыт на просушку. Но это враньё: он не закрыт, вокруг него нет даже ленты, — рассказал Леонидов.

Он также выразил недовольство тем, что несколько задержанных «запихнули в полицейскую машину нос к носу — без всяких перчаток и масок». В таком задержании больше вреда для здоровья людей, чем в прогулке по парку, подчеркнул музыкант.

До 30 апреля из-за эпидемии коронавируса посещение парков и скверов в Санкт-Петербурге запрещено.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер группы «Секрет» был задержан за то, что гулял в парке с собакой.