Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки задержали под Ростовом Задержан подозреваемый в убийстве мотоциклиста из-за парковки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержан 21-летний Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалева, сообщили в прокуратуре столицы. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Ранее он нанес ножевое ранение Ковалеву, чей мотоцикл мешал выехать его иномарке, которую он постоянно паркует на тротуарной зоне перед подъездом.

При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины на ул. Краснодарская. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в прокуратуре.

Следственный комитет уточняет, что также задержаны двое соучастников Аббасова. Задержание произошло в Ростовской области.

Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области, — сообщили в СКР.

До этого правоохранители обнаружили свыше 44 млн рублей и $300 тысяч при обыске в квартире подозреваемого в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве. Следствию предстоит установить их принадлежность и дать оценку законности их получения.