Зачистка негатива: кто и зачем пожаловался в Минюст на Greenpeace и WWF

Российское экологическое общество (РЭО) пожаловалось в Минюст на Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF), обвинив действующие в стране отделения международных организаций в «недружественных действиях». Автор заявления Рашид Исмаилов заявил NEWS.ru, что эти структуры ведут политическую деятельность и формируют «негативную повестку». Заявители требуют проверить эти две организации на предмет соответствия российскому статусу иноагента, а если они будут запрещены в России, их бюджеты, которые в 2021 году в общей сумме превышали 1,5 млрд рублей, по мнению главы РЭО, должны пойти «на национальные интересы». В Greenpeace связывают активизацию оппонентов с «валом законопроектов по ослаблению экологического законодательства». WWF, в свою очередь, уличил критиков в непрозрачности.

«Пусть Минюст посмотрит»

РЭО обратилось в Минюст 7 апреля, попросив проверить Greenpeace и WWF на предмет соответствия их статусу иностранного агента. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель организации Рашид Исмаилов.

Последнее время очень много различной информации, различных кейсов и свидетельств того, что эти организации, на мой взгляд, формируют в общественном мнении негативные позиции в отношении всего, что делается государством в области экологии, критически оценивают инфраструктурные проекты. В СМИ и в сообществе формируются какие-то опросы, какие-то собираются мнения, — в общем, всячески продвигается негативная повестка. Но это не только оценки рисков, которые носят экологический характер. Зачастую это политические оценки. И, как следствие, ощущение того, что всё, что ни делает правительство или российские общественники, всё это негативно, неправильно и носит экологический вред. Вопрос юридический — пусть Минюст посмотрит, есть ли основания, с учётом того, что они финансируются из-за рубежа, [считать их иноагентами или не считать]. Пусть посмотрят, но это уже не наша компетенция. Мы такой сигнал подали. Рашид Исмаилов председатель Российского экологического общества председатель Российского экологического общества

Также он отметил, что если деятельность международных природоохранных организаций в России будет приостановлена, то «большие ресурсы [этих структур] должны быть направлены на национальные интересы нашей страны». Как следует из бухгалтерской отчётности, на счета российских представительств этих объединений в 2021 году поступали пожертвования на сумму более 1,5 млрд рублей: WWF — 1 млрд 137 млн рублей, а Greenpeace — 388,9 млн рублей.

st3f4n/flickr.com

Огромное количество организаций, у которых высокий уровень компетенции, работают в регионах, в неправительственном секторе, они тоже эти деньги осваивают. Но вопрос ведь в том, с какой целью организуют эти дотации, под какие задачи, кто заказчик. Вот здесь очень важно это понимать, — полагает Исмаилов.

Как следует из единого государственного реестра юридических лиц, РЭО было зарегистрировано 7 ноября 2018 года как общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов. Целью организации является «повышение уровня экологической ответственности органов власти, бизнеса и общества», а ключевыми задачами — «обеспечение защиты конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду» и «внедрение принципа диктатуры природоохранного законодательства в деятельность органов государственной власти всех уровней, компаний любых форм собственности и поведение граждан».

Результат давления

В российском отделении Greenpeace NEWS.ru заявили, что им неизвестно, «о каких „недружественных“ действиях идёт речь». Организация, напротив, почти 30 лет «выступает против планов тех, кто пытается разрушить российскую природу».

За это время нам удалось добиться многого в защите природы России. Благодаря нашей работе и поддержке сторонников заповедный статус получили национальные парки «Калевальский» и «Ладожские шхеры». «Девственные леса Коми» стали первым в России объектом, который получил защиту ЮНЕСКО. Благодаря общественному резонансу, поддержке учёных, деятелей культуры и НКО, был изменён проект по строительству нефтепровода по берегу Байкала. Greenpeace вместе со сторонниками многие годы отстаивает систему охраняемых природных территорий в России, борется с ослаблением законодательства с целью изымать наиболее ценные участки территорий под разные хозяйственные цели. Мы многие годы весьма успешно взаимодействуем с разными государственными ведомствами. По разным вопросам, от энергетики и лесного хозяйства до борьбы с природными пожарами и пластиковым загрязнением, наши эксперты предлагали выверенные и наиболее экологичные пути решения проблем. Многие решения реализовались и на государственном уровне: в стране развивается раздельный сбор отходов, введён запрет на поджоги травы, мы помогли сохранить нерестоохранные зоны вокруг лесов, посадили десятки тысяч деревьев. У нас есть проект «Возродим наш лес», благодаря которому не просто высаживаются леса, но и происходит должный уход за ними, чтобы они выросли и стали лесом, чего не происходит у многих инициатив по высадке саженцев. Можно и дальше перечислять нашу работу по рациональному обращению с отходами, развитие широкой сети добровольческого движения пожарных, работу по борьбе с климатическими изменениями, но это известно каждому, кто следит и поддерживает нашу работу: это сотни тысяч россиян. Виолетта Рябко руководитель медиаотдела Greenpeace-Россия руководитель медиаотдела Greenpeace-Россия

Как предполагают в Greenpeace, инициатива РЭО может быть связана «с валом законопроектов по ослаблению экологического законодательства». Например, одна из инициатив правительства предлагает «упростить требования к экологической экспертизе при промышленном строительстве». По мнению экологов, «очередные поправки» могут разрушить и систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

greenpeacepl/flickr.com

На днях Госдума приняла в первом чтении правительственную разработку, которая вносит поправки в Градостроительный кодекс, а также законы об ООПТ, экологической экспертизе, охране озера Байкал и ещё шесть законодательных актов. По мнению Greenpeace, данный законопроект, если он будет принят и вступит в силу, грозит тем, что «в заповедниках, национальных парках и федеральных заказниках станет возможным строительство без экологической экспертизы, на Байкальской природной территории можно будет рубить лес не только для расширения инфраструктуры БАМа и Транссиба (закон об этом был принят ещё в 2020 году), но и для строительства любой инфраструктуры, в том числе муниципального значения. Это может быть всё что угодно, ведь конкретики в законопроекте нет». Могут пострадать и региональные природные территории, из границ которых «для строительства смогут вырезать любые участки».

Многие НКО выступают против таких предложений. А инициатива признать экологов иноагентами может быть связана с массированным давлением на экологическое законодательство, которое мы наблюдаем в настоящее время, — подчеркнули в Greenpeace.

В организации NEWS.ru заверили, что, поскольку деятельность в области защиты растительного и животного мира, благотворительности и добровольчества не относится к политической, природоохранные структуры «не должны включаться в список иноагентов».

Как подчеркнула Виолетта Рябко, российское отделение Greenpeace не занимается политикой, не входит в состав и не поддерживает ни одну политическую партию. Деятельность экологического движения, по её словам, осуществляется только на частные пожертвования, что обеспечивает «независимость и от политиков и бизнеса».

Никому эти пожертвования перейти не могут, это личная инициатива каждого сторонника. В России у нас почти 40 тысяч финансовых сторонников, более 22 тысяч из них поддерживают организацию регулярно: то есть подписываются на ежемесячное пожертвование, — резюмировала Рябко.

«Полная непрозрачность»

В WWF, в свою очередь, посоветовали Рашиду Исмаилову, «прежде чем обращаться в Минюст, <...> для начала прояснить, почему на сайте его никому не известной организации РЭО отсутствует обязательный для НКО годовой финансовый отчёт, что свидетельствует о полной непрозрачности». На сайте организации в разделе «документы» есть отчёты о проведённых мероприятиях и цитируемости в СМИ в 2019 и 2020 годах, но без бухгалтерской отчётности.

К тому же в международном фонде удивились, почему в названии РЭО есть слово «российское», потому что, по словам представителей WWF, «организация совершенно не выполняет предусмотренных действующим законодательством для этого требований как с точки зрения времени работы организации, так и регионов присутствия». Также авторы заявления в WWF, поступившего в редакцию NEWS.ru, напомнили, что организация работает в России почти 28 лет, а в мире объединяет более 1,5 млн сторонников.

За это время реализовано более 1500 полевых проектов для сохранения природных богатств нашей страны; при поддержке Фонда создано и расширено более 145 федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 72 млн гектаров; в природу возвращены зубры, стабилизирована численность популяции амурского тигра, первые леопарды выпущены в дикую природу Российского Кавказа, создана сеть «медвежьих патрулей» для сохранения белых медведей, — отчитались о своей работе в WWF.

В России фондом заключены соглашения о сотрудничестве с Минприроды РФ, Федеральным агентством по рыболовству, Фондом Росконгресс, организациями коренных и малочисленных народов Севера, руководством 12 субъектов федерации. Совет WWF-Россия, как высший орган управления организацией, состоит из граждан РФ, все сотрудники фонда также являются гражданами России.

jvetterli/flickr.com

Отметим, что за последнее время это уже не первая попытка ограничить работу международных организаций в России. В марте депутаты Чукотской окружной думы и местное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) решили прекратить деятельность WWF, так как он, по их мнению, финансируется «недружественными странами» и «угрожает национальной безопасности России». По их мнению, экологи заинтересованы в создании 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья РФ, что негативно повлияет на обороноспособность страны. В фонде своих критиков уличили в неточности — речь идёт только об ограничении отдельных видов деятельности в охранной зоне нацпарка «Берингия», создаваемой с участием экологической организации исключительно в рамках закона.

В декабре 2020 года депутат Госдумы от «Единой России» Николай Николаев, возглавлявший в предыдущем созыве комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, потребовал признать российское отделение Greenpeace «нежелательной организацией». До этого парламентарий-единоросс оправдывал скандальный закон «о вырубках лесов на Байкале» необходимостью развития транспортной инфраструктуры ради укрепления отношений России и Китая. Экологи не исключали, что атака на них может быть связана с интересами крупного капитала, наносящего вред окружающей среде.