Ядерный союз, военная помощь: зачем Шойгу летал в КНДР на самом деле Шойгу мог обсудить с Ким Чен Ыном военный альянс России, Северной Кореи и Китая

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) и министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам в аэропорту Сунан, КНДР

Мировые СМИ обсуждают визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР и его переговоры с лидером Северной Кореи с Ким Чен Ыном. Поездка приурочена к 70-летию окончания Корейской войны. Руководитель российского военного ведомства передал лидеру КНДР послание от президента РФ Владимира Путина. О чем говорили Шойгу и Ким Чен Ын, приведет ли визит министра к созданию военного союза Москвы и Пхеньяна и какой сигнал российский лидер мог послать коллеге из Северной Кореи — в материале NEWS.ru.

Когда Шойгу прилетел в КНДР

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. В международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна состоялась официальная встреча, на которой коллегу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, рассказали в Минобороны РФ.

В министерстве до этого подчеркнули, что визит Шойгу в Пхеньян поспособствует укреплению военных связей и станет важным этапом сотрудничества между государствами.

Зачем России военный союз с Северной Кореей

Россия и КНДР взаимно нуждаются в военном союзе, в том числе из-за помощи Украине со стороны Японии и Южной Кореи, сообщил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Северная Корея — полноценная с точки зрения вооруженных сил страна.

«В КНДР считают, что и мы, и они противостоят коллективному Западу, поэтому настало время сблизиться с Пхеньяном. Военный союз объясняется помощью Украине со стороны Японии и Южной Кореи, которые, вероятно, поставляют Киеву оружие. КНДР — полноценное с точки зрения армии государство», — заявил Перенджиев.

Он напомнил, что Северная Корея — одна из немногих стран, поддержавших СВО, наряду с Сирией и Южной Осетией.

Что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын

Переговоры Шойгу и лидера КНДР состоялись 27 июля, заявили в Минобороны РФ. Ведомство не привело деталей встречи. По словам Перенджиева, Шойгу и Ким Чен Ын могли обсуждать сотрудничество Москвы и Пхеньяна в ядерной сфере, а также по линии взаимодействия военно-морских флотов обеих стран.

«Происходящее сейчас позволяет говорить о создании ядерного военного союза России, КНДР и Китая в Тихом океане ради защиты нашего Северного морского пути, а эта защита начинается в Тихом океане. Вероятно, именно это Шойгу и обсуждал на встрече с Ким Чен Ыном. Мы можем усилить сотрудничество в плане объединения ПВО, ядерных сил, ВМФ, как мы делаем с Китаем», — заявил Перенджиев.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр обороны России Сергей Шойгу (слева) и лидер КНДР Ким Чен Ын (справа)

Как Северная Корея поможет России в зоне СВО

Северная Корея могла бы очень быстро утолить «снарядный голод» российской армии, сообщил в Telegram военкор Александр Коц. По словам корреспондента, КНДР обладает богатым арсеналом беспилотников, снарядов и военной техники, в том числе собственной разработки.

«В распоряжении Пхеньяна имеется около 4,5 тысячи самоходных орудий, 3,5 тысячи буксируемых пушек и более двух тысяч реактивных систем залпового огня (РСЗО). Весь артиллерийский парк Корейской народной армии военные эксперты оценивают в 10,5 тысячи единиц, что формально делает его одним из сильнейших в мире», — написал он.

Коц добавил, что в обмен на пушки и снаряды Россия могла бы предложить Северной Корее современные самолеты и «жирные контракты» по восстановлению разрушенных городов Донбасса.

КНДР имеет высококлассное оружие, а военные крайне дисциплинированы и мотивированы на нанесение поражения злейшему врагу — США, заявил в беседе с НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По мнению эксперта, если добровольцы из КНДР изъявят желание принять участие в СВО на стороне России, от такой помощи нельзя отказываться.

«У Северной Кореи мощнейшая оборонная промышленность. Нужно выйти из режима санкций по отношению к стране и принять любую их помощь: снаряды, вооружение. У них лучшие в мире РСЗО, которые стреляют намного дальше, чем HIMARS. Если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на нашей стороне, надо обязательно принимать их помощь. Это дисциплинированные, отважные воины», — подчеркнул Прохватилов.

Фото: МО РФ Военный парад в Северной Корее

Какие БПЛА Ким Чен Ын показал Шойгу

Ким Чен Ын провел экскурсию для Шойгу на выставке военной техники в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, главе российского оборонного ведомства показали новейшие беспилотники, которые внешне напоминают американские БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

Шойгу также продемонстрировали другие вооружения КНДР, в частности, межконтинентальную баллистическую ракету с мобильной пусковой установкой и бронетехнику.

Получит ли Россия северокорейские дроны

Шойгу посетил военную выставку в КНДР, чтобы посмотреть новейшие разработки страны, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. При этом он отметил, что Северная Корея будет поставлять России беспилотники только в том случае, если в противостояние с РФ вступит весь мир.

«Вряд ли они начнут поставлять нам артиллерийские снаряды, нам своих хватает. Предположу, что КНДР готова нам помочь, если что, против нас работает весь мир. КНДР вполне могла скопировать американские БПЛА и собрать свой аналог, может, даже лучше», — сказал Липовой.

Он добавил, что нужно учесть опыт длительной борьбы находящейся в изоляции КНДР против Южной Кореи, США и НАТО. Липовой считает, что у Пхеньяна появились отличные технологии, позволяющие противостоять западным разработкам.

«Если наша делегация увидит, что в КНДР есть БПЛА, превосходящие по характеристикам американские, то почему бы их не запросить для применения в зоне СВО? Фактически все эти дроны работают друг против друга. Если какой-то лучше применяемых против нас, почему бы его не запросить», — сказал Липовой.

Фото: МО РФ Военный парад в Северной Корее

Какая военная техника могла заинтересовать Шойгу

Шойгу мог заинтересоваться новыми дронами и РСЗО, сообщил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин. Он отметил, что в нынешнем году КНДР удивила мир своими беспилотными аппаратами. Северные корейцы показали новые дроны Шойгу, так как эта техника могла бы заинтересовать Россию.

«У Кореи есть дроны. Возможно, они созданы на основе каких-то западных. В начале года в Южной Корее возникла паника: выяснилось, что пять северокорейских дронов облетели многие чувствительные с военной точки зрения места вблизи демаркационной линии, а один даже побывал в окрестностях президентского дворца в Сеуле. И благополучно, кстати, вернулись», — сказал востоковед.

По его словам, «эта тема сверхсекретная, детали мы узнаем нескоро, если вообще узнаем».

Что говорилось в послании Путина Ким Чен Ыну

Путин мог направить Ким Чен Ыну сигнал о взаимном доверии и партнерстве, сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

«Кроме приветствия, безусловно, [Путин] передал [Ким Чен Ыну] общеизвестное о ситуации в мире, международном положении России, какие-то добрые пожелания взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества, не исключаю. Подал добрый сигнал для взаимодоверия, взаиморасположения, выразил поддержку», — рассказал депутат.

Фото: МО РФ Церемония официальной встречи российской делегации в аэропорту Сунан, КНДР

Он подчеркнул, что доверие между Москвой и Пхеньяном — это не просто слова. Харитонов напомнил, что в 1946 году сибиряк Яков Новиченко спас Ким Ир Сена, в которого на параде бросили гранату.

«И потом, когда Ким Ир Сен ехал в Москву, то всегда останавливался в Новосибирске. Длительное время большое представительство КНДР работало на Дальнем Востоке, в том числе строители. Это добрый, надежный сосед, он всегда рядом нужен, тем более вся экономика разворачивается на Дальний Восток, а там Южная Корея, которую обхаживают НАТО и Япония», — заключил парламентарий.

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