Забытые пасхальные традиции: так делали наши предки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пасха — светлый и радостный праздник, наполненный традициями и символами. Но со временем многие старинные поверья отошли на второй план. А ведь в них мудрость поколений и особое отношение к этому дню.

Наши предки верили, что в Пасху нельзя ссориться. Это считалось особенно греховным. Любое недоброе слово в этот день могло «отразиться» на семье. Также было принято умываться водой, в которую клали красное яйцо, — считалось, что это принесет здоровье и красоту.

Пасхальный кулич не просто ели — от него старались сохранить кусочек и использовали как оберег. А скорлупу от освященных яиц закапывали в огороде — на богатый урожай. Даже звон колоколов в Пасху имел значение — верили, что он отгоняет беды и болезни.

Сегодня эти поверья кажутся просто красивыми историями, но в них тепло, вера и уважение к традициям. Почему бы не вспомнить их и не привнести немного волшебства в праздник?

Ранее также сообщалось о классическом способе покраски яиц к Пасхе. Если вы хотите получить действительно волшебный узор, попробуйте этот метод с корой вишни.