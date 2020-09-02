За сутки в РФ от коронавируса умерли 114 человек

https://static.news.ru/photo/4aef09d2-edba-11ea-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России скончались 114 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 3 сентября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности за время пандемии от коронавируса скончались 17 528 россиян.

Как отметили в оперштабе, за последние 24 часа в 83 регионах страны было выявлено 4995 новых случаев заражения. Теперь общее число заболевших достигло 1 009 995.

Также за сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 5766 россиян. С начала пандемии с недугом справились 826 935 граждан РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки из московских больниц были выписаны по выздоровлении ещё 1157 пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 217 899 столичных жителей.