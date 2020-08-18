За сутки в РФ от коронавируса скончались 132 человека

https://static.news.ru/photo/3ca57846-e128-11ea-b8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России скончались 132 пациента с диагностированным COVID-19. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 15 872.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, за последние 24 часа выявлено 4748 новых случаев заражения COVID-19 в 83 российских регионах. Из них 29% не имели клинических проявлений болезни. Общее число выявленных случаев на территории России на сегодняшний день составляет 932 493.

Кроме того, за минувшие сутки успешно завершили лечение от коронавируса 6527 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 742 628.

1 августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-иммунолог Николай Крючков назвал сроки, когда человек может вновь заразиться коронавирусной инфекцией. По словам врача, это зависит от количества антител в организме. У некоторых людей после коронавируса антитела держатся достаточно долгое время, а у других количество антител снижается за короткое время — два – три месяца.