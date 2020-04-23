За последние сутки в столице выявили 2871 новый случай коронавируса

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на критику в свой адрес, прозвучавшую на слова о причинах введения пропусков в Москве. Он продолжает считать, что столичная мэрия пошла на этот шаг «из-за недисциплинированности граждан».

Меня можно сколько угодно критиковать, я просто называю вещи своими именами. Я убеждён, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие...