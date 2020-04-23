За последние сутки в столице выявили 2871 новый случай коронавируса

На территории Москвы за последние 24 часа врачи зафиксировали 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 27 апреля сообщили представители оперштаба по мониторингу развития ситуации с распространением COVID-19 в столице.
В Московской области выявили 638 новых случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Также за сутки были подтверждены 6198 случаев инфицирования в 84 регионах страны.
По состоянию на 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции, 7346 человек выздоровели, умерли 794. В Москве 45 351 заболевших, 3524 выздоровели
Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа в РФ от коронавирусной инфекции вылечилось 579 человек.
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