Мошенники начали использовать «Госуслуги» для получения займов

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде зафиксировал действия мошенников с аккаунтами пользователей сервиса «Госуслуги». Они получают цифровые копии документов людей и берут на их имена займы. Как рассказала ТАСС директор Центра Людмила, это стало поводом для судебного разбирательства.
В октябре в Центр
После того как потерпевшему стали поступать звонки с требованиями вернуть деньги с процентами, он зашёл на сайт госуслуг и выяснил, что его аккаунт был взломан. После того как микрофинансовые компании получили от потерпевшего заявления о недействительности договоров займа, некоторые из них аннулировали мошеннические сделки и задолженность заявителя. Две организации продолжают исполнять условия договора и начисляют проценты.
Наши юристы составили и направили в суд иск к этим компаниям о признании договоров займа недействительными и взыскании морального вреда. Иск принят, судебное заседание состоится в январе, — сообщила Куровская.
По её словам, с сентября в Центр поступило 309 жалоб, в основном на мошенничества из-за утечки персональных данных. Злоумышленники, по словам Куровской, вводят пострадавших в заблуждение, играя роли банковских работников или сотрудников МВД и придумывая сценарии с «фатальными ситуациями» у близких родственников или попытками списания денег со счетов.
Ранее россияне перечислили важнейшие проблемы в сфере финансов, назвав в их числе высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество и отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества.