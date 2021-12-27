Мошенники начали использовать «Госуслуги» для получения займов

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде зафиксировал действия мошенников с аккаунтами пользователей сервиса «Госуслуги». Они получают цифровые копии документов людей и берут на их имена займы. Как рассказала ТАСС директор Центра Людмила, это стало поводом для судебного разбирательства.

В октябре в Центр обратился гражданин, который узнал, что на его имя оформлены займы. Как выяснилось, преступники от имени пострадавшего попросили оператора мобильной связи временно отключить его мобильный номер от сети, после чего получили доступ к его учётной записи на портале госуслуг и скопировали персональные данные. Создав поддельную цифровую копию паспорта с личными сведениями потерпевшего и фотографией преступника, они оформили кредиты в семи микрофинансовых компаниях.

После того как потерпевшему стали поступать звонки с требованиями вернуть деньги с процентами, он зашёл на сайт госуслуг и выяснил, что его аккаунт был взломан. После того как микрофинансовые компании получили от потерпевшего заявления о недействительности договоров займа, некоторые из них аннулировали мошеннические сделки и задолженность заявителя. Две организации продолжают исполнять условия договора и начисляют проценты.

Наши юристы составили и направили в суд иск к этим компаниям о признании договоров займа недействительными и взыскании морального вреда. Иск принят, судебное заседание состоится в январе, — сообщила Куровская.

По её словам, с сентября в Центр поступило 309 жалоб, в основном на мошенничества из-за утечки персональных данных. Злоумышленники, по словам Куровской, вводят пострадавших в заблуждение, играя роли банковских работников или сотрудников МВД и придумывая сценарии с «фатальными ситуациями» у близких родственников или попытками списания денег со счетов.

Ранее россияне перечислили важнейшие проблемы в сфере финансов, назвав в их числе высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество и отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества.