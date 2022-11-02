Максим Землянский

Юрист спрогнозировал наказание для устроившего ДТП на улице 1905 года Юрист Семеновский спрогнозировал наказание для устроившего ДТП на улице 1905 года

2 ноября 2022 в 13:16 Автор: Максим Землянский

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы