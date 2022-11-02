Мужчине, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы на улице 1905 года и сбежавшему с места происшествия, может грозить до 15 лет лишения свободы. Так в разговоре с NEWS.ru сказал кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский. Он подчеркнул, что вся имеющаяся информация говорит о том, что этого человека ожидает уголовное преследование.
Вероятнее всего, водителю грузовика будет предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», причем сразу с квалифицированным составом преступления. Таким образом, речь идет о части 6 статьи 264 УК РФ, когда лицо, управлявшее транспортным средством, нарушило ПДД, при этом нарушение повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, и также преступление еще сопряжено с оставлением места его совершения, — заявил Семеновский.
По его словам, виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее Telegram-канал столичного дептранса опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. В результате погибли два человека.
Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар.