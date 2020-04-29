Юрист сообщила, как в России будут оплачиваться майские нерабочие дни

https://static.news.ru/photo/c0849d34-89f0-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями из-за пандемии коронавируса. В связи с этим у работающих граждан РФ зарплата измениться не должна, сообщила специализирующийся на трудовом праве юрист Валентина Яковлева.

По её словам, после введения новых выходных россияне будут половину месяца отдыхать, так как в мае есть праздники и введённые нерабочие дни с сохранением заработной платы, а остальные дни работать в обычном режиме.

Яковлева подчеркнула, что для предприятий, которые продолжат функционировать в выходные, не полагается повышенная оплата. Все выплаты будут производиться в стандартном режиме.

Если работодатель не оплачивает нерабочие дни, объявленные президентом, нужно обращаться в Государственную инспекцию труда. Это нужно делать в том случае, если он просто не оплачивает и нет никакого спора о размере оплаты. Если речь идёт о споре, когда начальство, например, заставило сотрудников уйти в отпуск без сохранения зарплаты, нужно обращаться в суд, — приводит слова юриста телеканал «Москва 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, действие указа Путина о продлении нерабочих дней до 11 мая не затронет работодателей и работников медицинских и аптечных организаций, а также компаний, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.