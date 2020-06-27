Юрист Собчак будет настаивать на уголовном деле после нападения в монастыре

https://static.news.ru/photo/85197b0e-b93c-11ea-a370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Деньгин/vk.com

Адвокат Ксении Собчак Виталий Бородин будет настаивать на возбуждении уголовного дела после конфликта на территории Среднеуральского монастыря Свердловской области. Журналистка собирала там материал о скандальном схиигумене и COVID-диссиденте Сергии. В результате она и её команда столкнулись с рукоприкладством со стороны его сторонников: у оператора Сергея Ерженкова выбили камеру и сломали ему руку.

Мы будем настаивать, чтобы возбудили уголовное дело не только по 144 статье УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), но и по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), установим ущерб, закажем видеоэкспертизу. Также будем обращаться в суд. Есть все основания для того, чтобы возбудить уголовное дело, — сказал ТАСС Бородин.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщил ТАСС, что воздержится от комментариев до итогов детального разбирательства. В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области сообщили, что данных по возбуждению уголовного дела у них нет. В Екатеринбургской епархии ранее сообщили, что они изучают ситуацию, связанную с нападением на съёмочную группу Собчак. Также в епархии попросили воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря.

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале 27 июня. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили так же, как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории среди прочего и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

На клирика из-за его публичных высказываний также завели административное дело по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к изучению инцидента со съёмочной группой Ксении Собчак.