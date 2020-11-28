Юрист: россияне имеют право отказаться снимать маску при проверке паспорта

https://static.news.ru/photo/a7775d8c-3255-11eb-8b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средства индивидуальной защиты в пандемию не должны становиться препятствием при проверке паспорта в продуктовых магазинах. Об этом NEWS.ru сообщил юрист Михаил Фёдоров.

С 28 октября носить маски и перчатки в общественных местах обязаны все россияне. Многие жители нашей страны честно соблюдают все меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором. Несмотря на это, периодически россияне всё же попадают в затруднительные ситуации. Например, при покупке алкоголя продавцы нередко просят покупателей предъявить паспорт. Порой сотрудники магазинов требуют снять средство защиты, чтобы сверить фото в документе. Как пояснил эксперт, покупатели имеют законное право отказаться это делать.

Я думаю, что маска закрывает не всё лицо целиком. Чтобы идентифицировать человека по фотографии в его паспорте, вполне достаточно той части лица, которая видна. Подобные коллизии из-за обязательного ношения масок в общественных местах сейчас, конечно, возможны, но они должны разрешаться мирным путём. В таком случае обеим сторонам не нужно делать из этого конфликт. Оно того не стоит, — сказал Михаил Фёдоров.

Юрист также уточнил: если покупатель предоставляет паспорт, но отказывается снимать маску для проверки документов, продавец не имеет права отказать ему в покупке. Поэтому подобные недоразумения лучше решать мирным путём.

Как писал NEWS.ru, ранее юрист Евгений Кириченко рассказал, законно ли штрафовать россиян за псевдомаски. По словам эксперта, жителям нашей страны всё же придётся заплатить за различные замены маски. В случае оспаривания подобных штрафов доказать свою правоту россиянам будет крайне сложно.

За неправильное ношение средств защиты, например на подбородке, правоохранители могут только сделать замечание. Кстати, за неуплату штрафа об отсутствии маски также могут быть применены дополнительные меры — его удвоение или даже арест до 15 суток.