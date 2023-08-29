Юрист рассказала, в каких случаях суд оставит детей с отцом при разводе Юрист Соколова: суд оставляет детей с матерью или отцом по итогам экспертизы

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При разводе суд может оставить ребенка с отцом, рассказала NEWS.ru юрист Татьяна Соколова. По ее словам, будут учитываться такие факторы, как привязанность детей к родителю, материально-бытовые условия, наличие образовательных учреждений и кружков около дома. Также суд может назначить экспертизу детско-родительских отношений.

В суде примут во внимание, что ребенок в большей степени привязан к отцу, что папа обеспечивает материально-бытовые условия, рядом с местом жительства отца есть образовательное учреждение и кружки ребенка. В подобных случаях суд займет сторону отца <...> Когда родители в процессе разрыва не приходят к соглашению, <...> суд обычно назначает экспертизу детско-родительских отношений, — объяснила Соколова.

В ходе экспертизы во внимание берутся личные качества родителей и мнение детей, достигших 10-летнего возраста. Если один ребенок будет жить с мамой, а другой с папой, то алименты будет платить более обеспеченный родитель, уточнила эксперт.

Когда детей двое, а отец хочет забрать жить к себе только одного – такое вполне возможно, но при соблюдении ряда условий. Необходимо будет доказать, что раздельное проживание несовершеннолетнего с братом или сестрой не повлияет негативно на психологическое состояние детей, или дети уже достаточно взрослые чтоб явно выразить в суде свое мнение и желаний, — добавила юрист.

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