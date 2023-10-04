Юрист рассказала, как получить перерасчет за жару в квартире Юрист Петрикова: жара в квартире является некачественной услугой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начинается отопительный сезон, и зачастую в квартирах становится слишком жарко, что является некачественной услугой, рассказала в беседе с LIFE.ru юрист Светлана Петрикова. Она напомнила, что плата за отопление является одной из самых дорогостоящих коммунальных услуг и за жару в помещении, как и за холод, можно потребовать от управляющей компании перерасчет.

Жара тоже является некачественно оказанной услугой. Следовательно, потребитель может потребовать вернуть за нее деньги. <...> Оптимальной температурой в жилых помещениях в холодное время считается +20... +22 градуса. Допустимая температура +18... +24 градуса. Если она выше, можно обращаться в УК и требовать перерасчета, — посоветовала юрист.

По ее словам, необходимо письменно сообщить управляющей компании о проблеме. Представитель УК должен прийти, зафиксировать температуру и составить об этом акт. При этом температура должна замеряться на высоте не менее одного метра от пола в центре помещения. Если она превышает положенные значения, то можно требовать перерасчета с момента составления акта и до момента исправления ситуации.

Если управляющая компания не прекратила оказывать некачественную услугу, можно обратиться в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, добавила Петрикова.

Ранее россиянам рассказали, что если после наступления холодов в квартире не работает отопление, следует обратиться в управляющую компанию. При этом жалобу можно подать не только при отсутствии отопления, но и при низкой температуре в помещении после его включения — она не должна опускаться ниже 18 градусов.