Юрист рассказал, какие долги физлицу придется выплатить после банкротства Юрист Русяев: банкротство не освобождает от выплат за причинение вреда здоровью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедура банкротства не освободит физлицо от выплат компенсаций за нанесение физического и морального вреда, рассказал NEWS.ru арбитражный управляющий Илья Русяев. Юрист подчеркнул, что банкротство не отменит обязательств по алиментам и иным долгам, неразрывно связанным с личностью кредитора.

Есть обязательства, от которых физлицо не освободит даже банкротство — возмещение морального или физического вреда, выплата зарплаты, алименты и иные долги, неразрывно связанные с личностью кредитора. Если у гражданина есть единственное жилье, не ипотечное, есть некоторый доход, не позволяющий ему закрыть все долги, то для такого гражданина процедура банкротства весьма актуальна и даже финансово выгодна, — рассказал Русяев.

По его словам, в ходе оформления банкротства реализации подлежит все имущество, закрепленное за должником на дату начала процедуры и обнаруженное в ходе ее проведения, кроме объектов, на которое нельзя обратить взыскание.

Нельзя обратить во взыскание единственное жилье, кроме ипотечного, предметы обычной домашней обстановки и обихода — одежда, обувь, иное имущество, необходимое для жизни и не связанное с осуществлением предпринимательской деятельности. Если единственное жилье находится в ипотеке, то списать этот долг не получится, — добавил Русяев.

Он подчеркнул: если в ходе проведения процедуры должник активно содействовал финансовому управляющему, предоставляя всю запрашиваемую информацию, то суд вынесет определение, где укажет на освобождение от долгов.

Недобросовестное поведение должника в ходе процедуры банкротства, сокрытие важной информации об имуществе будет являться основанием для отказа от освобождения от долгов. В этом случае имущество будет продано, а долги останутся, — подытожил Русяев.

Юрист добавил, что процедура судебного банкротства является платной — госпошлина за обращение в инстанцию составит 300 рублей. Кроме того, заявил эксперт, придется внести на депозит суда 25 тысяч рублей для выплаты финансовому управляющему по результатам проведения процедуры. При соблюдении всех установленных требований суд признает заявление обоснованным и назначает управляющего для проведения дальнейших мероприятий, подытожил Русяев.

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