Мошенники начали разыгрывать театральные шоу для кражи аккаунтов «Госуслуг» Юрист Соловьев: мошенники крадут аккаунты на «Госуслугах» через театральное шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мошенники готовы пойти на целые театрализованные действия со множеством актеров для того, чтобы получить доступ к аккаунту потенциальной жертвы, рассказал «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, в схемах обмана подобного рода нередко используется прием, когда злоумышленники напрямую заявляют о том, что они и есть злоумышленники.

Как уточнил юрист, прием с признанием себя аферистами используется, чтобы убедить получателя звонка в том, что другие участники разговора якобы являются сотрудниками правоохранительных органов или банков. В конечном счете жертва может подумать, что действительно кто-то вмешался в ситуацию, как ему говорят некоторые собеседники, и передать нужные мошенникам данные. Зачастую это код, пришедший в СМС.

На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в Госуслугах и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится, — поясняет специалист.

Соловьев подчеркнул, что главная цель схемы и заключается в том, чтобы получить данные, с помощью которых можно будет переоформить аккаунт жертвы и лишить ее доступа к нему. Он добавил, что для защиты от новых схем обмана нужно подключить двухфакторную защиту как телефона и мессенджеров, так и самого аккаунта на Госуслугах.

Ранее в «Почта Банке» сообщили, что мошенники на фоне майских праздников могут использовать новые уловки, например, обещать выплаты ветеранам ВОВ. Еще одним способом обмана может стать убеждение в необходимости заплатить за участие в акции «Бессмертный полк».