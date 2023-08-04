Юрист рассказал, могут ли мобилизовать россиян с бронью Юрист Хаминский: решение суда в ХМАО не означает отмену брони у других россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru заявил, что решение суда первой инстанции, а затем и апелляция в ХМАО по делу сотрудника «Сургутнефтегаза» не означает возможности забрать в армию остальных россиян с бронью. Он напомнил, что истец просил признать незаконным призыв по частичной мобилизации в связи с наличием брони и отменить присвоение категории А годности к военной службе.

По мнению эксперта, в отношении первого требования установлено, что работодатель — «Сургутнефтегаз» — не исполнил закрепленный в нормативных актах порядок оформления брони.

Говоря простым языком, у военкомата не было информации о наличии у работника брони, а у него самого — надлежаще оформленного удостоверения. Поэтому претензии нужно предъявлять не военкомату, а компании-работодателю, — рассказал Хаминский.

По словам юриста, истец также не смог подтвердить, что страдал от какого-либо заболевания, в том числе неврологического — препятствующего присвоению категории А.

Что касается наличия у истца неврологического заболевания, препятствующего присвоению категории А, то, как следует из судебного акта, он не подтвердил, что страдал от какого-либо заболевания ранее. Соответственно, в учетных данных военно-врачебной комиссии эта информация отсутствует, — считает Хаминский.

Собеседник добавил, что суд высказал в мотивировочной части решения мнение, будто, согласно методическим рекомендациям, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки.

Однако комментаторы не изучили предыдущие абзацы апелляционного определения, в которых суд, ссылаясь на все те же рекомендации, указал на неисполнение «Сургутнефтегазом» своих обязанностей перед работником по надлежащему оформлению брони. Ссылка на пятый пункт общего раздела о привлечении граждан с бронью к «мобилизационным мероприятиям» не означает призыва на военную службу, — заявил Хаминский.

По его словам, решение суда никоим образом не умалило право граждан, имеющих надлежаще оформленную бронь, на отсрочку от армии.

Сургутский городской суд ранее постановил, что военкоматы вправе призывать во время мобилизации граждан, имеющих бронь, говорится на сайте инстанции.

Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее предложил давать отсрочку от военной службы молодым отцам. По его мнению, отправка таких граждан в армию может негативно отразиться на демографической ситуации. В законопроект партии также входит предложение о предоставлении отсрочки мужчинам с детьми до трех лет и родителям детей-инвалидов.