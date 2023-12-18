Юрист рассказал, на сколько наговорил Акунин в беседе с Вованом и Лексусом Юрист Хаминский: Акунину грозит до пяти лет после разговора с Вованом и Лексусом

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Борис Акунин

Писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) после разговора с пранкерами Вованом и Лексусом может грозить до пяти лет лишения свободы, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, речь идет о статье УК РФ об оправдании терроризма.

Что касается скандального разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, то здесь со всей очевидностью можно говорить об ином уголовном составе, а именно об оправдании терроризма. Даже если ты сторонник пацифистского мировоззрения, совершенно недопустимо оправдывать применение летального оружия в отношении мирных граждан любой страны, тем более той, гражданином которой являешься. В соответствии с ст. 205.2 УК РФ Чхартишвили грозит лишение свободы сроком до пяти лет, — высказался Хаминский.

Он подчеркнул, что некоторые юристы могут ему возразить, поскольку в случае с писателем имел место розыгрыш. Однако, как отметил Хаминский, Акунин изначально считал, что разговаривает с президентом страны, находящейся в состоянии вооруженного противостояния с РФ, и поэтому должен был предполагать использование его слов в публичном пространстве.

Хаминский добавил, что уголовное дело в отношении Акунина по статье о дискредитации ВС РФ возбудили неделю назад, поэтому, скорее всего, поводом для уголовного преследования стали его ранние высказывания. При этом пока рано говорить об обвинении, поскольку нет точной информации о квалификации дела.

Депутат Александр Шолохов ранее поблагодарил Вована и Лексуса после их разговора с Акуниным. По его мнению, в некоторых случаях два пранкера делают больше, чем правоохранительная система.