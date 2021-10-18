Юрист рассказал, могут ли охранники в магазинах избивать посетителей

Охранники в магазинах, в том числе продуктовых, не имеют права применять силу по отношению к посетителям, а тем более избивать, рассказал NEWS.ru юрист, судебный представитель Василий Воробьёв. Он отметил, что подобными полномочиями обладают только правоохранительные органы исключительно при выполнении служебного долга. Таким образом эксперт прокомментировал инцидент в одной из торговых точек сети «Магнит» в городе Шарья Костромской области, где, по сообщениям СМИ, охранники избили покупателя за отказ платить за случайно разбитую бутылку спиртного.

Воробьёв добавил, что применение силы охранниками возможно в ответ на чью-то агрессию, если при них совершается другое правонарушение, однако «в любой конфликтной ситуации первое — вызвать полицию».

Если мы говорим об охранниках — это обычные люди. Относиться к драке охранников с кем-то из посетителей можно как к драке глубоко гражданских людей. Они не имеют полномочий на силовое удерживание. Формально, единственное, что может сделать охранник, — сделать замечание, предложить пройти досмотр, и то если человек сам разрешит, и вызвать полицию. По большому счёту, полномочий на задержание, на ограничение свободы человека у него нет, — заявил Воробьёв.

Эксперт объяснил, что подобные деяния могут квалифицироваться статьями УК РФ, в частности, если дело дойдёт до причинения вреда здоровью.

У нас есть статья «Побои», она, правда, декриминализована, там административное наказание. Если в результате этой драки [c охранниками] человек пострадал, то это уже уголовное наказание, — подчеркнул юрист.

Спикер отметил, что за всё разбитое в магазине, не считая умышленно повреждённых вещей, ответственность несёт продавец.

Если вы прошли, задели полку, с полки упала бутылка [и разбилась]. Формально вы не обязаны платить за это всё. Это всё расходы магазина, — рассказал юрист.

Торговая сеть «Магнит» проверит все обстоятельства инцидента в одном из магазинов в Костромской области, где, по сообщениям СМИ, охранники избили покупателя за неоплаченную, случайно разбитую бутылку спиртного. В пресс-службе предприятия NEWS.ru рассказали, что сейчас выясняют детали инцидента у подрядчика, предоставившего охранные услуги.

По информации RT, избиение произошло в одной из торговых точек города Шарья Костромской области. На опубликованном видео видно, как охранники избивают человека. Очевидцы избиения опасаются, что мужчины могут травмировать покупателю почки.

В начале октября 2021-го похожий случай произошёл в другом магазине сети «Магнит». В подмосковном Домодедово посетителя избили дубинкой. Тогда свидетели инцидента заявили, что сотрудница поймала двух мужчин, якобы что-то укравших, и избила их в служебном помещении до крови, кроме того, утверждают посетители, никто из персонала не помог травмированным мужчинам.