Юрист рассказал, когда россиянам могут отменить отпуск Юрист Виноградов рассказал о возможной отмене отпуска работника при производственной необходимости

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Запланированный отпуск работника может быть отменен, если его отсутствие неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы организации, рассказал LIFE.ru доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По словам эксперта, лишить отпуска могут лишь в исключительных случаях и только с согласия самого специалиста.

Как пояснил юрист, в этом случае отдых работника может быть перенесен на следующий рабочий год. При этом он должен использовать положенные для отдыха дни не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск.

Если человек уже отдыхает, но возникла производственная необходимость вернуть его на рабочее место, то с согласия работника может быть оформлен отзыв из отпуска. Заставить выйти сотрудника на работу принудительно руководитель не может, — отметил Виноградов.

Юрист напомнил, что Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя предоставлять сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью не менее 28 календарных дней. Кроме того, руководство должно также уведомить работника о предстоящем отпуске за две недели.

Ранее российский актер Данила Козловский заявил, что на фоне отмены его спектаклей он принял решение уйти в отпуск до конца года.