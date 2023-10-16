Юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг знакомым и друзьям Юрист Хаминский посоветовал заключать с друзьями-должниками договоры займа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заключение договора займа с друзьями, которые просят деньги в долг, может обезопасить человека в том случае, если средства не будут возвращены вовремя, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, в таком соглашении важно указать, что заемщик убедил займодателя в наличии источника возврата средств. Это позволит признать должника мошенником, если дело дойдет до суда.

Чтобы не попасть в ситуацию, когда неудобно не дать в долг, но не хочется остаться без денег, нужно следовать одному непреложному правилу. На какие бы нужды у вас ни попросили денег, всегда нужно поинтересоваться, за счет каких источников будет возращен долг, — подчеркивает юрист.

Он отметил, что наличие такой оговорки в договоре займа также станет главным сдерживающим фактором для заемщика, желающего недобросовестно распорядиться чужими деньгами с неясной перспективой возврата. Также всегда можно отказать заемщику в том случае, если его рассказ об источниках возврата звучит неубедительно, подытожил Хаминский.

Ранее юрист Людмила Александрова объяснила, что делать с денежным переводом от неизвестных лиц. По ее словам, российское законодательство запрещает принимать деньги без оснований для их получения. Она рекомендует вернуть их отправителю, чтобы избежать проблем.