Юрист рассказал, как магазины обманывают покупателей Юрист Русяев назвал несоответствие цен наиболее частым нарушением в магазинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из наиболее распространенных проблем в сфере розничной торговли является нарушение прав потребителей, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Самое частое из них — это несоответствие цены товара, указанной на ценнике, и цены в кассовом чеке. Также бывает, что на кассе не учитываются скидки и акции.

Одной из наиболее распространенных проблем в сфере розничной торговли является нарушение прав потребителей. Самое частое — это несоответствие цены товара, указанной на ценнике, и цены в кассовом чеке. Согласно пункту 1 статьи 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность компетентного выбора, — объясняет он.

В данном случае, отмечает юрист, это нарушает право потребителя на получение достоверной информации. Покупатель вправе до оплаты товара потребовать его продажи по цене, заявленной на ценнике. Также можно потребовать вернуть разницу, если несоответствие цены на полке и в чеке заметили после оплаты. То же самое касается и акций со скидками.

При неудовлетворении данных требований покупатель может обратиться с претензией в Роспотребнадзор либо подать иск в суд о защите прав потребителя, возмещении убытков и компенсации морального вреда, — сказал Русяев.

Ранее Русяев рассказал, что собственники и наниматели жилья, члены жилищных кооперативов имеют право на получение государственной помощи в виде субсидий на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. По его словам, такие граждане должны постоянно проживать в России и не иметь задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.