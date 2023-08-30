Юрист рассказал, как избавиться от спамеров раз и навсегда Юрист Русяев: от спамеров можно избавиться, заблокировав все рассылки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские правовые нормы подразумевают пресечение нежелательных звонков и сообщений раз и навсегда, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, согласно федеральным законам «О рекламе» и «О связи», любая рассылка возможная только с предварительного согласия человека.

Вы имеете полное право потребовать немедленно исключить ваш номер из всех списков рассылок. Для этого достаточно связаться с компанией по контактам на сайте или в самом сообщении и четко заявить о своих требованиях. Рекламодатели обязаны выполнить такую просьбу. Если этого не произошло — можно жаловаться в Федеральную антимонопольную службу или Роскомнадзор, — добавил эксперт.

Он отметил, что направить жалобу можно в электронном виде. Юрист подчеркнул, что упомянутые госорганы постоянно штрафуют компании-нарушители на суммы 100-500 тысяч рублей всего за одного получателя.

Для подачи жалобы нужно подготовить подтверждения: скриншоты SMS, записи разговоров, выписки по операциям на номере телефона. Приложите переписку с требованиями прекратить спам. Надзорные органы обязаны рассмотреть жалобу в течение 30 дней. Как правило, решение принимается в пользу потребителя — и вас больше не будет беспокоить спам, — подытожил.

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