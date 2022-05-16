Юрист объяснил, как доказать факт незаконного увольнения Юрист Кофанов: доказать незаконное увольнение можно с помощью записи разговора или переписки с начальством

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Увольнение по собственному желанию, на которое на самом деле заставили пойти, признаётся незаконным, сообщил юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов «Радио 1». Доказательством давления может стать аудиозапись разговора с начальством или переписка, это всё принимается в суде.

За последние пару лет судебная практика изменилась, и работникам стало проще доказывать тот факт, что заявления были написаны ими под давлением. Используются любые доказательства, которые может придумать работник, — сказал Кофанов.

Он добавил, что существует непрямое давление, при котором работнику, к примеру, не дают учебный отпуск. Кофанов посоветовал не поддаваться ему и не подписывать заявление об увольнении по собственному желанию: тогда придумывать прогулы и нарушения придётся начальству.

Как разъяснил Девятый кассационный суд общей юрисдикции, руководство не вправе давить на сотрудника. Если его заставили уволиться, то заявление не имеет юридической силы.

Зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» ранее рассказал о выплатах, положенных безработным. В первую очередь, это пособие по безработице, однако в отдельных случаях человек может претендовать на материальную помощь.