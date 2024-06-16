Юрист рассказал, что грозит подельникам террористов из ростовского СИЗО Юрист Русяев: подельникам террористов в захвате заложников грозит 20 лет тюрьмы

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При расследовании нападения на СИЗО-1 в Ростове-на-Дону следствие намерено выявить возможных пособников и организаторов захвата заложников, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, санкции за содействие террористам (ч. 5 ст. 33 УК РФ) или организацию захвата заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ) предусматривают до 20 лет лишения свободы. Содействие же путем вербовки, вовлечения или финансирования может обернуться пожизненным заключением.

Если будет установлено, что кто-либо из СИЗО оказывал содействие террористам советами, информацией или устранением препятствий (ч. 5 ст. 33 УК РФ), им может быть вменено пособничество в захвате заложников (ч. 5 ст. 33, ст. 206 УК РФ). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. <...> Кроме того, если любые лица оказывали содействие террористической деятельности путем вербовки, вовлечения или финансирования (ст. 205.1 УК РФ), им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение в зависимости от роли и обстоятельств, — подчеркнул адвокат.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ проверит всех сотрудников ростовского изолятора. СК выяснит, были ли среди них пособники преступников, которые захватили заложников, сообщили во ФСИН. По данным ведомства, комиссия установит, откуда у заключенных взялись ножи и символика ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Прокуратура в свою очередь проверит действия силовиков в ходе штурма изолятора.