Юрист рассказал, что делать при столкновении с самокатчиком Юрист Русяев: при столкновении с самокатчиком надо вызывать полицию

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В случае столкновения автомобиля и электросамоката необходимо дождаться приезда инспекторов Госавтоинспекции и оформить протокол согласно установленной процедуре, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, оформить ДТП с электросамокатом без участия сотрудников ГИБДД, действующие правила не позволяют.

Оформить ДТП с электросамокатом по Европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД, действующие правила не позволяют. Это связано с тем, что электросамокаты не подлежат обязательному страхованию по ОСАГО. Следовательно, единственный легальный путь зафиксировать факт происшествия - дождаться приезда инспекторов Госавтоинспекции и оформить протокол согласно установленной процедуре, — сообщил он.

Отмечается, что главное требование - никто из участников ДТП не имеет права покинуть место происшествия до того, как оно будет надлежащим образом оформлено уполномоченными лицами. Если автомобилист стал участником такой аварии, он должен незамедлительно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. При наличии пострадавших следует оказать им первую помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи, которую также необходимо вызвать.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда в ДТП оказался вовлечен ребенок, управлявший электросамокатом. Даже если визуально травмы у ребенка отсутствуют, вызов медиков является обязательным. Причиной тому служит риск получения внутренних повреждений или сотрясения мозга, которые могут не проявляться сразу после удара. Поэтому лучше перестраховаться и вызвать врачей, — сообщил юрист.

Пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко ранее рассказала, что электросамокаты в Москве оснастят укрупненными номерами для удобства фиксации нарушений камерами. По ее словам, индивидуальный номер будет так же легко распознать, как и номера у машин.