Юрист рассказал, что делать при отказе работодателя предоставить отпуск Юрист Русяев: за отказ предоставить сотруднику отпуск работодателю грозит штраф до 70 тысяч рублей

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Если работодатель отказывается предоставить отпуск по графику, сотрудник имеет право обратиться в профсоюз, инспекцию труда, комиссию по разрешению трудовых споров, прокуратуру или суд, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт подчеркнул, что просто не выйти на работу в положенное по графику отпусков время нежелательно, так как наниматель данный факт может квалифицировать как прогул.

Попросту не выйти на работу в положенное по графику отпусков время нежелательно, ведь этот факт нанимателем может быть квалифицирован как прогул, за что и вовсе можно лишиться работы. Обращения за защитой своих прав в одну (или несколько) инстанций: профсоюз, инспекцию труда, комиссию по разрешению трудовых споров, прокуратуру или суд, — заявил Русяев.

По его словам, подчиненный, кроме жалобы, должен предоставить ряд документов: паспорт, трудовой договор или иные документы, подтверждающие работу в организации, а также бумаги об отказе в отпуске.

Если установят, что работодатель не имел права отказать в отпуске по графику, ему грозит ответственность по статье 5.27 КоАП РФ, согласно которой на юрлицо могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Если же наниматель не исправится и допустит повторное подобное нарушение, сумма штрафа увеличивается — от 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей, — добавил Русяев.

Юрист отметил, что перед составлением жалобы лучше поговорить с работодателем и сообщить ему о заранее купленных путевках и согласовании отпуска с другими членами семьи.

Если после первой части разговора согласие не достигнуто, а конфликт не нужен, скажите, что может последовать обращение к упомянутые инстанции. Во всем, что касается отпуска вне установленного графика, особенно административного (за свой счет), окончательное решение остается за работодателем, — подытожил Русяев.

Ранее сообщалось, что около 30% россиян подстраиваются под график партнера при выборе времени для отпуска. При этом мужчины и женщины в равной степени руководствуются этим критерием. Согласно данным исследования, 28% респондентов предпочитают ни под кого не подстраиваться, а 20% опрошенных ориентируются на график, который предлагает работодатель.