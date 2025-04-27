Юрист раскрыл, какой срок грозит подозреваемому в убийстве Москалика Юрист Хаминский заявил, что вероятному убийце Москалика грозит пожизненный срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие дало совершенно точную оценку факту гибели замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, произошедшее — террористический акт, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, налицо все признаки: взрыв во дворе жилого дома, устрашение граждан, риск смерти человека и другие, поэтому подозреваемому грозит пожизненный тюремный срок.

Изначально следствие возбудило уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. С учетом таких квалифицирующих признаков, как совершение преступления общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору и, возможно, по мотивам политической и идеологической ненависти, преступникам уже «светил» пожизненный срок лишения свободы, — добавил эксперт.

А с учетом гибели генерала, следствие, а затем суд будут рассматривать материалы дела исходя из положений п. б ч. 3 ст. 205 УК, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно, отметил юрист. Он подчеркнул, что «смерть потерпевшего является наиболее тяжким фактором», по итогу которого назначение пожизненного заключения станет наиболее предсказуемым итогом разбирательства.

Военкор Александр Сладков ранее обратил внимание, что подрыв автомобиля в Балашихе оказался крупнейшей диверсионной атакой Запада за первую четверть XXI века или за всю новейшую историю России. Также он предположил, что за убийством могут стоять Великобритания и Украина.