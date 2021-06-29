Российские власти разрешили трудовым мигрантам прививаться от коронавируса. Процедура вакцинации выглядит следующим образом: работодатель должен составить список работников, имеющих иностранное гражданство, и своими силами обеспечить их доставку в определённые прививочные пункты. Стоимость одной дозы вакцины в столице составит 1,3 тысячи рублей. Юрист по вопросам миграции Валентина Чупик объяснила NEWS.ru, в чём заключается главная проблема предложенного руководством страны подхода, почему государству следовало бы выделить деньги на вакцинацию иностранных рабочих и поможет ли в данной ситуации однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

— Что вы думаете о правилах вакцинации для мигрантов?

— С одной стороны, конечно, можно порадоваться, что мигранты наконец получили доступ к вакцине. Однако плохо то, что они всё ещё чувствуют себя ущемлёнными, даже по сравнению с тем, как они обычно ущемлены со стороны работодателя. Если судить по тому, что нам сообщают, не всех мигрантов будут прививать, а тех, кого будут — не полноценной вакциной «Спутник V», а «Спутником Лайт». Более того, у мигрантов нет возможности самим вакцинироваться — это можно сделать только по ходатайству работодателя. Заплатить за вакцину мигрант также не сможет, это должен будет сделать работодатель. Боюсь, многие работодатели платить за прививки не будут, и люди останутся без вакцины. Вообще можно бы было и выделить деньги на их вакцинацию. Мигранты приносят деньги в бюджет каждый божий день своим трудом, а помимо этого ещё и рабочими патентами.

Вакцинироваться можно только в строго отведённых местах (в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово и у торгового комплекса «Садовод». — NEWS.ru). Будут искусственные очереди, спекуляции, торговля фальшивыми документами, другие виды обмана и мошенничества.

— Как, на ваш взгляд, тогда лучше бы было организовать вакцинацию?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Во-первых, надо дать возможность прививаться в поликлиниках, точках вакцинации и других местах, а не только в строго отведённых. Потом надо дать возможность это делать по собственным документам, по своей инициативе. Хочу отметить, что мигранты всё равно особо не будут болеть, у них всё хорошо с иммунитетом, не потому что они какие-то особенно «крутые», а потому что нездоровые люди сюда на заработки не ездят. Они, если будут болеть, то в лёгкой форме, однако в интересах всего общества, чтобы они как можно меньше болели, не переносили заразу.

— А кому именно из мигрантов не дадут привиться?

— Тем, у кого нет рабочего договора. Такой человек, по сути, остаётся в безвыходном положении. Особенно если вспомнить ещё и про ограничения в ресторанах. Всё организовано бестолково.

— Видимо, когда согласовывали правила, хотели как лучше и решили, что пусть лучше работодатель заплатит — вдруг у мигранта денег не будет.

— Вы, видимо, наивный человек. Чиновники совершенно не так глупы. Они просто обирают мигранта до последней копейки. Это вопрос коррупции, возможности спекуляции на продажи документов, согласно которым якобы у работодателя привилось какое угодное число мигрантов. В Москве мэрия заявила, что прививка мигранта будет стоить 1300 рублей, а на самом деле один привитый мигрант будет обходиться тысячи в 2-2,5. Представляете какой навар на пустом месте? К сожалению, пока миграционная политика выстроена не на пользу государства, а на коррупционную выгоду для чиновника. Пока это не изменится, ситуации, подобные той, которая сложилась сейчас, будут повторятся.

— К вам пока с жалобами не обращались?

— Нет, ведь только с сегодняшнего дня всё начинается. Без практики не может быть обращений. К настоящему моменту и давно уже на самом деле у меня много обращений от мигрантов с просьбой помочь найти возможность привиться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Я читал, что «Спутник Лайт» должен поступить в коммерческую продажу. Может быть, это будет решением проблемы — мигранты будут просто покупать его в аптеках за свои средства?

— И сами прививаться? Ну, не знаю, возможно. Боюсь всё же, что будет не так. Будут говорить, что всё равно можно только в Сахарово привиться и больше нигде или что-то такое.