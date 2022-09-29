Юрист призвала принудительно обследовать «психов» после стрельбы в Ижевске Юрист Ковалева призвала принудительно обследовать людей с психическими заболеваниями

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Предотвратить или снизить к минимуму стрельбу в школе, подобную трагедии в Ижевске, реально, если базу людей с психическими заболеваниями четко привязать к месту жительства, а при его смене передавать информацию в районный диспансер, заявила NEWS.ru юрист, эксперт в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних Анастасия Ковалева. По ее словам, если нездоровый гражданин не пришел на прием к специалисту по графику, то его нужно обследовать принудительно, или лечить в стационаре.

Все состоящие на учете у психиатра должны обследоваться раз в полгода, а то и в квартал, исходя из заболевания. Алгоритм жесткий: не явился к врачу по графику — обследуют или пролечат в стационаре принудительно. Базу «психов» нужно четко привязать к месту жительства, а при его смене — автоматически отправлять районному диспансеру. А тех, кого снимают с учета по положительной динамике, еще полгода сопровождать, проводить патронаж, — отметила Ковалева.

Она также призвала в каждой школе составить «тревожный чек-лист» и обязательно прогонять по нему любого нового сотрудника и проводить внезапные проверки «до, а не после событий». Эксперт посоветовала внести школы в реестр организаций, охраняемых не ЧОПами, а подразделениями Росгвардии — обученными и вооруженными людьми с массой полномочий.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев. Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву спецбортом МЧС.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур.

На компьютере Казанцева обнаружили предсмертная записка, в которой он указал, что готовился к преступлению более года. В ней был подробно описан алгоритм нелегальной покупки оружия.