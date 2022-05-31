Юрист призвал уходить от обвинительного уклона при исполнении законов Юрист Трунов призвал уходить от обвинительного уклона при исполнении законов

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Дополнение Пленума Верховного суда РФ о порядке применения необходимой самообороны меняет концепцию этого понятия, заложенного в Уголовном кодексе, заявил NEWS.ru президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, пределы самообороны по части защиты в помещении будут гораздо шире после соответствующего решения Пленума. В то же время юрист пояснил, что в российском законодательстве существует обвинительный уклон, от которого нужно избавляться.

По мнению Трунова, за любым изменением в законодательстве можно проследить только по результатам практики правоприменения, но на сегодняшний день она, как и действующее законодательство, сильно разнится. Даже в тех случаях, когда человек защищался в рамках закона, редко бывают оправдательные решения, отметил юрист.

Поэтому этот разговор о том, что в России законы хорошие, только практика не очень. Вот этот знаменитый обвинительный уклон, если ты попал, если уголовное дело уже возбудили, то оправдательных приговоров практически нет. Если мы взглянем на ситуацию через призму действующей практики применения, то что ни меняй, толку большого нет. Закон написан грамотно, красиво, соответствует международным критериям. Что толку от правильного, хорошего закона, если он применяется с обвинительным уклоном и в случае правильных действий не удается ничего доказать? Доказать, что человеку грозила смертельная опасность и он применил соразмерные средства самообороны, очень тяжело, — считает Трунов.

Собеседник подчеркнул, что в последнее время желание внести поправки в институт самообороны выглядит как желание педалировать эту болезненную тему.

У меня такое ощущение, что нужно менять систему правоприменения, то есть уходить от обвинительного уклона нашей судебной системы в сторону независимого суда. К огромному сожалению, сегодня судебная система тяготеет ближе к обвинительному уклону. Это же государственный институт. Поэтому здесь есть пока что неразрешимый вопрос, который формирует проблемы в части переполненности СИЗО, где сидят невиновные, и суды избирают меру пресечения в виде содержания под стражей там, где это делать не надо. Суды осуждают тех, кто в рамках закона защитил себя и свою семью. Понятно, что ваш дом — ваша крепость. Здесь определенные послабления в сторону возможностей самообороны у себя дома не несут большой радости, потому что правовое применение, к огромному сожалению, по-другому это трактует, — подытожил юрист.

Ранее Пленум Верховного суда России дополнил свое постановление от 2012 года о порядке применения необходимой самообороны. В суде разъяснили, что дать отпор злоумышленникам можно даже в случае, если они вломились в дом, но не угрожают насилием и не применяют физическую силу в отношении жильцов.