Юрист призвал «либерально» возвращать уехавших адвокатов Юрист Трунов призвал возвращать уехавших из России адвокатов

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Уехавших из России адвокатов необходимо не лишать профессионального статуса, а, напротив, изыскивать «либеральные» способы для их возвращения, заявил в беседе с НСН президент Союза адвокатов России доктор юридических наук Игорь Трунов. По его словам, сегодня в стране наблюдается дефицит квалифицированных кадров в области юриспруденции.

Сегодня статистика демонстрирует дефицит адвокатов на душу населения. Хуже всего ситуация в новых российских регионах, где этот институт только начинает формироваться. <...> Нужно находить способы мягко, либерально возвращать их в Россию, — подчеркнул Трунов.

Как пишет издание, таким образом эксперт прокомментировал предложение Минюста РФ лишать российских адвокатов их статуса, если они без уважительной причины не появлялись в России более года. По словам Трунова, в этом вопросе нужен особый подход.

Рубить с плеча, как предлагает Минюст, нельзя. Вместе с тем введение в закон о мобилизации нормы об исполнении обязательных для всех требований мобилизационного учета и бронирования снизит отток профессионалов и простимулирует их возвращение в Россию, — высказал мнение юрист.

Он добавил, что предлагаемое лишение статуса окончательно отрежет профессионалов от России, и чтобы этого не произошло, Союз адвокатов России подготовил соответствующее обращение на имя президента Владимира Путина.

Ранее председатель президиума коллегии адвокатов «Человек и закон» Владимир Жеребенков назвал неразумной идею лишать адвокатов статуса за выезд из России. По его словам, принятие соответствующей поправки может пойти во вред как интересам адвокатского сообщества, так и всему государству в целом.