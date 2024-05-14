Юрист предположил, какое наказание грозит кадровику Минобороны Кузнецову Юрист Русяев: главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Начальнику Главного управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы, предположил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его мнению, за получение взятки в особо крупном размере чиновника также могут обязать выплатить штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

В соответствии с ч. 6 ст. 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Это одна из самых строгих санкций в российском законодательстве за коррупционные преступления, — пояснил юрист.

По его словам, при вынесении наказания учитываются и отягчающие обстоятельства. Он пояснил, что к ним могут относиться особо крупный размер взятки, нарушение присяги, злоупотребление доверием и авторитетом госслужбы, совершение преступления лицом, имеющим звание лейтенант-генерала, корыстные мотивы и причинение ущерба престижу воинской службе.

Окончательная мера наказания будет определена судом с учетом совокупности смягчающих и отягчающих факторов, степени общественной опасности содеянного, позиции государственного обвинения и защиты подсудимого, — заключил юрист.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги Кузнецову дали представители коммерческих структур.