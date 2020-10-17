Юрист пояснил, как вернуть отправленные по неверному номеру телефона деньги

https://static.news.ru/photo/ed6905ee-10da-11eb-be82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перевод средств, отправленный по неправильному номеру телефона, вернуть проблематично из-за того, что они совершаются моментально. Иногда может потребоваться даже обращение в суд, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

В случае, если перевод отправлен не тому человеку, потребуется письменно обратиться в банк, а кредитная организация, в свою очередь, должна отправить данные по ошибочному переводу владельцу номера, передаёт ПРАЙМ.

Если ситуация зайдет в тупик, и человек не захочет вернуть деньги, вам придется обращаться в правоохранительные органы либо в суд общей юрисдикции, чтобы попытаться взыскать средства, — объяснил эксперт.

Также возможны ситуации, когда банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, лишился лицензии, или человек закрыл в нем расчётный счет.

Деньги спишутся, но фактически человек, которому вы их отправляли, их не получит. В таком случае придётся разбираться с банком. Вернуть средства он вряд ли сможет — они лягут в так называемую кредитную массу тех, кто пострадал от действий этого банка. Если счёт был закрыт, также придется долго переписываться с банком, чтобы он вернул деньги обратно, — предупредил юрист.

Стоит иметь в виду и риск мошенничества при переводе средств, связанный с тем, что номера телефонов можно переоформлять на других лиц и менять привязанные к ним банковские реквизиты.

В России ежегодно регистрируется множество случаев, когда человек с поддельной доверенностью либо с поддельной копией паспорта просто меняет владельца телефона в каком-нибудь удалённом офисе вашего провайдера сотовой связи. После чего у вас отключается мобильный телефон — он перестает ловить сеть, — а злоумышленник переводит деньги с ваших карт, идентифицируя себя по номеру телефона. Решение такой ситуации возможно только через возбуждение уголовного дела, — резюмировал Петропольский.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты озвучили популярную сейчас схему мошенничества, когда «представитель прокуратуры» по телефону просит перевести деньги на «специальный счёт». Профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов отметил, что эта схема не нова и очень похожа на звонки предыдущих лет, когда мошенники призывали помочь деньгами вызволить задержанных родственников.