Юрист оценила шансы Лерчек получить развод и разделить нажитое имущество Юрист Александрова назвала неизбежным расторжение брака четы Чекалиных

Фото: Социальные сети

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Бракоразводный процесс блогера Валерии Чекалиной с мужем Артемом будет проходить в судебном порядке из-за наличия у пары троих детей, сообщила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По оценкам эксперта, брак будет расторгнут в любом случае, но тяжбы по разделу имущества могут затянуться.

В соответствии со статьей 21 СК РФ расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. Как мы знаем, у Чекалиных трое детей, соответственно, их дело будет проходить через суд. Могу сказать, что брак будет расторгнут в любом случае, если один из супругов твердо намеревается это сделать, — объяснила она.

Александрова не исключила, что Чекалины могли договориться между собой в вопросе о расторжении брака. По ее словам, в этом случае супруг блогера может подтвердить намерение развестись, направив соответствующее обращение в мировой суд. Это значительно ускорит процесс, подчеркнула юрист.

По общему правилу дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска не более 50 тыс. руб. рассматриваются мировым судьей. Однако, учитывая те объемы финансов, которые проходили у Чекалиных, дело будет явно рассматривать районный суд. Либо стороны могли договориться и заключить нотариальное соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Тогда никаких судебных разбирательств не последует, — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что блогер Валерия Чекалина подала на развод с мужем Артемом Чекалиным. Лерчек обратилась с документами в суд 15 марта, следует из информационной базы данных судов. Первая беседа по делу «О расторжении брака супругов, имеющих детей» состоится 25 марта.