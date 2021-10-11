Юрист оценил идею ежемесячно штрафовать за отказ от COVID-прививки

Идея учёного-вирусолога и члена-корреспондента РАН Александра Лукашева ввести ежемесячные штрафы в размере пяти тысяч рублей за отсутствие прививки против COVID-19 является «сейчас нереальной», рассказал NEWS.ru юрист, судебный представитель Василий Воробьёв. По его словам, если говорить о правонарушении, наказывать человека несколько раз за одно и то же недопустимо.

Возможно наказать один раз за то, что человек один раз не вакцинировался. Но постоянно наказывать не имеют право. Есть такое понятие, как длящееся правонарушение. За такое правонарушение тоже одно наказание. Формально должно выглядеть так — если имеет место одно длящееся правонарушение, его необходимо прекратить. Если подходить с этой стороны, то должны привлечь за отказ прививаться и принудительно вакцинировать человека, что тоже невозможно, — отметил Воробьёв.

Спикер также назвал натянутым сравнение подобных санкций с акцизами на табачную продукцию и алкогольные напитки — вирусолог обратил внимание, что лечение одного пациента с COVID-19 обходится системе здравоохранение примерно в 200 тысяч рублей. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Лукашев подчеркнул, что вредные привычки также «тяжким грузом» ложатся на отечественную медицину.

По поводу затрат — можно запретить людям заниматься сексом, чтобы не лечить их от заболеваний, передающихся половым путём. Разговоры ни о чём. Формально такое невозможно. Понятно, что сейчас идеи самые радикальные. Нет никаких законодательных актов, обязывающих вакцинироваться. Они могут обязать — хочешь работать на предприятии в сфере обслуживания — прививайся, хочешь выехать за границу — прививайся, хочешь работать врачом — прививайся. Это адекватные меры, но просто обязать вакцинироваться, вне контекста, невозможно, — считает Воробьёв.

Юрист добавил, что на отслеживание непривитых россиян не хватит административного ресурса, а средств на гипотетическую меру уйдёт больше, чем на лечение граждан от COVID-19.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков назвал осень самым неудачным временем года с точки зрения заражения COVID-19. В интервью радио Sputnik он объяснил это тем, что традиционно осенью также бывает всплеск заболеваний гриппом и другими респираторными инфекциями. Он назвал опасной такую ситуацию для людей, ещё не сделавших прививку от коронавируса: в условиях роста заболеваемости существует риск получить слишком большую «дозу» возбудителя COVID-19.