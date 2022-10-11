Юрист объяснил, скажется ли внос Meta в список террористов на пользователях Юрист Захаров: внесение Meta в список террористов не скажется на простых пользователях

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Внесение американской корпорации Meta (деятельность в РФ запрещена) в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга никак не отразится на простых пользователях соцсетей Instagram и Facebook (деятельность по распространению соцсетей в РФ запрещена), сообщил в беседе с NEWS.ru юрист Борис Захаров. По его словам, это связано с тем, что сами соцсети не признавались экстремистскими и не вносились в соответствующие списки. Именно поэтому никакие санкции введены не будут.

Изменений не произошло, просто приведён в порядок список, теперь он соответствует решению суда о признании деятельности компании Meta Platforms по реализации соцсетей Instagram и Facebook экстремистской. На основании решения суда компания включена наконец в соответствующий перечень террористов и экстремистов. Ни Instagram, ни Facebook экстремистскими не признавались, и ни в какие списки не включены. <...> Санкций для пользователей соцсетей не предусмотрено, — подчеркнул юрист.

Также он отметил, что распространение символики Meta запрещено в соответствии с законом. Ситуация же с логотипами Facebook и Instagram сложнее, поскольку они принадлежат Meta, но относятся к незапрещенным соцсетям.

Ситуация допускает расширенное толкование, так как формально их символика принадлежит компании Meta, используется ею. Однако, если исходить из буквальной трактовки закона, данная символика не является непосредственно экстремистской, — утверждает Захаров.

11 октября Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в России запрещена) запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине.

Ранее Совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в компанию c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки предпринимателей и пользователей соцсети Instagram, получавших с неё доход. Также в письме содержится требование к Meta публично принести извинения гражданам России.

20 июня Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta на территории России за экстремистскую деятельность. Тем же решением суд оставил без рассмотрения двe жалобы заинтересованных лиц — пользователей Meta, которые утверждали, что их затронул запрет деятельности компaнии.