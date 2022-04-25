Юрист объяснил, почему законопроект об иноагентах непроходной

Юрист объяснил, почему законопроект об иноагентах непроходнойЮрист Трунов объяснил, почему законопроект об иноагентах непроходной
Закон об иноагентах во многом оставляет на усмотрение должностных лиц те или иные действия, которые могут быть предприняты в отношении граждан России или юридических лиц, заявил NEWS.ru президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его мнению, это является проблемой в плане правовой определённости, потому что необходимо знать «правила игры», что можно делать, а что нельзя. Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который обобщает законодательные нормы для иностранных агентов.
В этой форме, в которой он внесён, он непроходной, потому что будут дополнения, уточнения и поправки в этот закон. Уж очень сильно он пробелен, абсолютно непонятны многие параметры. В принципе в последующем любой закон наполняется практикой правоприменения, по результатам применения нескольких лет, как правило, идёт пленум Верховного суда, который закрепляет и наполняет те пробельности, которые есть . Это к огромному сожалению беда нашего законодателя. Правоприменитель эту пробельность заполняет. Как показывает практика, после этого закон становится функциональным, — сказал Трунов.
По его словам, чтобы человеку не попасть под закон об иноагентах, прежде всего он должен понимать, чью сторону занимает и какие последствия могут быть от такой позиции.
Говорить, что всё здесь абсолютно не понятно, конечно, не приходится. Все взрослые люди, все прекрасно понимают и отдают отчёт, о чём идёт речь, даже если это Эзопов язык. На сегодняшний день мир от этого большого спектра красок стал чёрно-белым, поэтому ты либо за наших, либо против. Посередине ничего нет, — подытожил собеседник.
Депутат Василий Пискарев рассказал, что в документе поясняются понятия «иностранный агент» и «политический деятель», а также «иностранное влияние» и «иностранный источник». Кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырёх и перечисляются критерии иноагента.
Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, что внесение изменений в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, потому что в России ещё не сформировалась его правоприменительная практика. Он подчеркнул, что попытки изменить закон в сфере, которая только формируется, — это путь в никуда.