Юрист объяснил, почему законопроект об иноагентах непроходной

Закон об иноагентах во многом оставляет на усмотрение должностных лиц те или иные действия, которые могут быть предприняты в отношении граждан России или юридических лиц, заявил NEWS.ru президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его мнению, это является проблемой в плане правовой определённости, потому что необходимо знать «правила игры», что можно делать, а что нельзя. Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который обобщает законодательные нормы для иностранных агентов.

В этой форме, в которой он внесён, он непроходной, потому что будут дополнения, уточнения и поправки в этот закон. Уж очень сильно он пробелен, абсолютно непонятны многие параметры. В принципе в последующем любой закон наполняется практикой правоприменения, по результатам применения нескольких лет, как правило, идёт пленум Верховного суда, который закрепляет и наполняет те пробельности, которые есть . Это к огромному сожалению беда нашего законодателя. Правоприменитель эту пробельность заполняет. Как показывает практика, после этого закон становится функциональным, — сказал Трунов.

По его словам, чтобы человеку не попасть под закон об иноагентах, прежде всего он должен понимать, чью сторону занимает и какие последствия могут быть от такой позиции.

Говорить, что всё здесь абсолютно не понятно, конечно, не приходится. Все взрослые люди, все прекрасно понимают и отдают отчёт, о чём идёт речь, даже если это Эзопов язык. На сегодняшний день мир от этого большого спектра красок стал чёрно-белым, поэтому ты либо за наших, либо против. Посередине ничего нет, — подытожил собеседник.

Депутат Василий Пискарев рассказал, что в документе поясняются понятия «иностранный агент» и «политический деятель», а также «иностранное влияние» и «иностранный источник». Кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырёх и перечисляются критерии иноагента.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, что внесение изменений в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, потому что в России ещё не сформировалась его правоприменительная практика. Он подчеркнул, что попытки изменить закон в сфере, которая только формируется, — это путь в никуда.