Юрист назвал «железный» мотив для возвращения блогера Шпака в РФ Юрист Хаминский: блогер Шпак вернется в РФ по истечении действия загранпаспорта

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Александр Шпак

Блогер и бодибилдер Александр Шпак будет вынужден вернуться в Россию, где он объявлен в розыск по уголовному делу, после истечения срока действия его загранпаспорта, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Экстрадиция россиянина зависит от двусторонних соглашений со страной его пребывания. Предположительно, мужчине вменяется в вину дискредитация ВС РФ, за что он ранее уже привлекался, но к административной ответственности.

У российской судебной системы останется только один способ добиться возвращения на родину — дождаться окончания действия его загранпаспорта. В этом случае консульство выдаст документ под названием свидетельство о возвращении, которое допускает только один путь — домой, отметил он.

Юрист предположил, что если Шпак находится в Турции, то РФ и республика участвуют в международных конвенциях о правовой помощи и выдаче разыскиваемых лиц. Но для экстрадиции необходимо, чтобы вменяемое деяние считалось уголовно наказуемым в обеих странах-участницах. Хаминский указал, что в конце прошлого года парламент Турции внес в уголовный кодекс ответственность за фейки.

Вроде все правовые условия соблюдены, но есть нюансы. Решение об экстрадиции принимает суд. И турецкий суд должен установить два момента: соответствие российских и турецких правовых норм и относимость действий Шпака к уголовно наказуемому деянию с точки зрения турецкого правоприменения. И если суд выявит хотя бы каплю несоответствия, решение будет отказным, — пояснил он.

О включении Шпака в базу разыскиваемых МВД лиц стало известно в ночь на 13 января. В ведомстве не уточнили, по какой именно статье УК РФ его ищут. Мужчина в прошлом участвовал в телевизионных программах, таких как «Пусть говорят» и «Мужское/Женское». Как правило, он делился опытом своих пластических операций. В 2022 году Шпак переехал в Турцию и раскритиковал российскую спецоперацию на Украине.

В конце прошлого года Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) потребовал признать российского блогера Александра Шпака иностранным агентом.

В октябре суд в Москве уже оштрафовал Шпака за дискредитацию ВС РФ. Блогера обязали выплатить 250 тысяч рублей по пяти административным протоколам.