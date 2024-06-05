Юрист назвал срочные действия в случае подделки паспорта через «Госуслуги» Юрист Соловьев: после взлома «Госуслуг» нужно проверить сделки по недвижимости

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После взлома аккаунта на «Госуслугах» нужно проверить сделки по недвижимости и регистрацию посторонних в квартире, советует в разговоре с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Сделать это нужно в течение месяца. При подозрении, что мошенники подделали паспорт с помощью информации с «Госуслуг», его нужно аннулировать через подачу заявления в органы внутренних дел по месту жительства, отмечает спикер.

Если ваш аккаунт на «Госуслугах» был взломан, необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для чего необходимо заказать выписку из ЕГРН, — объяснил Соловьев.

По его словам, вариантов правонарушений с поддельным паспортом множество. Преступники могут зарегистрировать нелегальных мигрантов, взять кредиты и микрозаймы, пойти на отчуждение недвижимости, предупредил юрист.

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